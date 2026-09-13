Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая
Hyundai HBW 2040 WG — это современная микроволновая печь, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она выполнена в элегантном белом цвете и имеет стильный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Печь оснащена электронным управлением, которое позволяет легко выбрать нужную программу или настроить параметры приготовления. Направление открытия дверцы — справа налево. Мощность микроволн составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное нагревание пищи. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность устройства. На передней панели расположен дисплей, который отображает информацию о текущем режиме работы и времени приготовления. Дверца печи открывается с помощью удобной ручки. Кроме функции микроволн, печь также оснащена грилем, который позволяет приготовить разнообразные блюда. Мощность гриля составляет 1000 Вт. Объем камеры печи — 20 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Выбирая микроволновую печь Hyundai HBW 2040 WG, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме.Режим автоповар, Быстрый старт, Регулировка времени приготовления,Таймер, режим разморозки по весу и по времени.Программы:Пицца, мясо, овощи, спагетти, картофель, рыба, напиток, попкорн
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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