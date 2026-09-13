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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719172
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x34.3x38.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х40
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая

Hyundai HBW 2040 WG — это современная микроволновая печь, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она выполнена в элегантном белом цвете и имеет стильный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Печь оснащена электронным управлением, которое позволяет легко выбрать нужную программу или настроить параметры приготовления. Направление открытия дверцы — справа налево. Мощность микроволн составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное нагревание пищи. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность устройства. На передней панели расположен дисплей, который отображает информацию о текущем режиме работы и времени приготовления. Дверца печи открывается с помощью удобной ручки. Кроме функции микроволн, печь также оснащена грилем, который позволяет приготовить разнообразные блюда. Мощность гриля составляет 1000 Вт. Объем камеры печи — 20 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Выбирая микроволновую печь Hyundai HBW 2040 WG, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме.Режим автоповар, Быстрый старт, Регулировка времени приготовления,Таймер, режим разморозки по весу и по времени.Программы:Пицца, мясо, овощи, спагетти, картофель, рыба, напиток, попкорн

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 WG 20л. 800Вт, белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x34.3x38.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HBW 2040 WG — это современная микроволновая печь, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне. Она выполнена в элегантном белом цвете и имеет стильный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Печь оснащена электронным управлением, которое позволяет легко выбрать нужную программу или настроить параметры приготовления. Направление открытия дверцы — справа налево. Мощность микроволн составляет 800 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное нагревание пищи. Корпус печи изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность устройства. На передней панели расположен дисплей, который отображает информацию о текущем режиме работы и времени приготовления. Дверца печи открывается с помощью удобной ручки. Кроме функции микроволн, печь также оснащена грилем, который позволяет приготовить разнообразные блюда. Мощность гриля составляет 1000 Вт. Объем камеры печи — 20 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Выбирая микроволновую печь Hyundai HBW 2040 WG, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме.Режим автоповар, Быстрый старт, Регулировка времени приготовления,Таймер, режим разморозки по весу и по времени.Программы:Пицца, мясо, овощи, спагетти, картофель, рыба, напиток, попкорн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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