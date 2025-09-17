Top.Mail.Ru
Микроволновая печь LG MW25R35GIS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь LG MW25R35GIS

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 1
Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 2
Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 3
Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 1
  • Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 2
  • Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 3
  • Микроволновая печь LG MW25R35GIS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 326793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь LG MW25R35GIS
13 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическое приготовление, режим разморозки, автоматический разогрев
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь LG MW25R35GIS

Микроволновая печь LG MW-25R35GIS c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW25R35GIS

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая печка. Единственный минус не отключается звук.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Кристина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не подключали, не пользовались. Но выглядит качественно, достойно



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическое приготовление, режим разморозки, автоматический разогрев
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG MW-25R35GIS c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая печка. Единственный минус не отключается звук.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Кристина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не подключали, не пользовались. Но выглядит качественно, достойно


Микроволновая печь LG MW25R35GIS - этот товар вы можете купить по цене 13860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...