Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZPE 20л. 800Вт белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208286
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры / блокировка от детей
Объем
20 л
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.5
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZPE 20л. 800Вт белая
Порадует своего обладателя множеством полезных функций. Она обладает встроенными программами приготовления, поэтому снимет с плеч хозяина заботы о настройке нужного режима. Однако запрограммировать процесс можно и самостоятельно. Не менее удобными являются опции автоматической разморозки и разогрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры / блокировка от детей
Объем
20 л
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Порадует своего обладателя множеством полезных функций. Она обладает встроенными программами приготовления, поэтому снимет с плеч хозяина заботы о настройке нужного режима. Однако запрограммировать процесс можно и самостоятельно. Не менее удобными являются опции автоматической разморозки и разогрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь Panasonic NN-GT261WZPE 20л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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