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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
850 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719162
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
850 Вт
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
59.5x38.5x36.75см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х43х41
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная

Микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG — это встраиваемая модель с объемом 25 литров и электроно-механическим управлением. Внутреннее покрытие камеры выполнено из окрашенного металла, а диаметр поворотного стола составляет 315 мм. Основные функции микроволновой печи включают мощность микроволн 850 Вт и мощность гриля 1200 Вт с кварцевым грилем. Управление осуществляется с помощью 5 ступеней регулировки мощности. Длина кабеля питания составляет 1,2 метра. Размеры для встраивания микроволновой печи — 56x36x55 см, а ее вес — 15,8 кг. Корпус выполнен в черном цвете, а дверца открывается кнопкой с направлением открытия справа налево. Внутреннее освещение и таймер на отключение с максимальным временем 60 минут также входят в список особенностей.



Теги товара: большие, черные, для офиса

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG 25л. 850Вт, черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
850 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
59.5x38.5x36.75см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Vitek VBMW 2540 BG — это встраиваемая модель с объемом 25 литров и электроно-механическим управлением. Внутреннее покрытие камеры выполнено из окрашенного металла, а диаметр поворотного стола составляет 315 мм. Основные функции микроволновой печи включают мощность микроволн 850 Вт и мощность гриля 1200 Вт с кварцевым грилем. Управление осуществляется с помощью 5 ступеней регулировки мощности. Длина кабеля питания составляет 1,2 метра. Размеры для встраивания микроволновой печи — 56x36x55 см, а ее вес — 15,8 кг. Корпус выполнен в черном цвете, а дверца открывается кнопкой с направлением открытия справа налево. Внутреннее освещение и таймер на отключение с максимальным временем 60 минут также входят в список особенностей.


Теги товара: большие, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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