Микроволновая печь Korting KMO 815 RN
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 815 RN
В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Автоматическая разморозка. В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать - СВЧ-печь все сделает сама. Классический дизайн. Дизайн ретро моделей микроволновых печей обладают не только одинаковым цветом, но и идентичными аксессуарами вместе с духовыми шкафами своей серии. Теперь в K?rting есть полноценный комплект духового шкафа и микроволновой печи в ретро дизайне, который позволяет устанавливать их в кухонной мебели друг под другом. Таймер. Таймер полностью отключает работу печи и подает звуковой сигнал.
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