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Портативная акустика Dialog AP-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Dialog AP-1000

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Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 2
Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 3
Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 4
Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 5
Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 1
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 2
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 3
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 4
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 5
  • Портативная акустика Dialog AP-1000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299277
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
25
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
260х135х132 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, кг.
2.85

Описание товара Портативная акустика Dialog AP-1000

Портативная акустика Dialog — это стильное и удобное решение для всех любителей качественного звука на ходу. Одним из основных преимуществ данной модели является её лёгкий вес — всего 1,14 кг, что делает колонку лёгкой и удобной в транспортировке. Эта портативная колонка мощностью 16 Вт оснащена двумя динамиками, которые создают насыщенное акустическое пространство формата 2.0. Диаметр низкочастотного динамика составляет 25 мм, обеспечивая глубокие и чистые басы. Благодаря емкости аккумулятора в 1800 мА·ч, акустика способна работать до 3 часов без подзарядки, обеспечивая музыкальное сопровождение там, где это необходимо. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора, который можно зарядить с помощью USB-порта, что делает устройство ещё более универсальным и пригодным для использования вне дома. Акустика изготовлена из прочного пластика, который не только защищает внутренние компоненты, но и придаёт устройству современный эстетичный вид в бежевом цвете. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остаётся интуитивно понятным и удобным. Портативная акустика Dialog — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность, а также для всех, кто ищет надёжное устройство для музыкальных развлечений как дома, так и на улице.

Отзывы о товаре Портативная акустика Dialog AP-1000




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
2.0
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
25
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
260х135х132 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Dialog — это стильное и удобное решение для всех любителей качественного звука на ходу. Одним из основных преимуществ данной модели является её лёгкий вес — всего 1,14 кг, что делает колонку лёгкой и удобной в транспортировке. Эта портативная колонка мощностью 16 Вт оснащена двумя динамиками, которые создают насыщенное акустическое пространство формата 2.0. Диаметр низкочастотного динамика составляет 25 мм, обеспечивая глубокие и чистые басы. Благодаря емкости аккумулятора в 1800 мА·ч, акустика способна работать до 3 часов без подзарядки, обеспечивая музыкальное сопровождение там, где это необходимо. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора, который можно зарядить с помощью USB-порта, что делает устройство ещё более универсальным и пригодным для использования вне дома. Акустика изготовлена из прочного пластика, который не только защищает внутренние компоненты, но и придаёт устройству современный эстетичный вид в бежевом цвете. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остаётся интуитивно понятным и удобным. Портативная акустика Dialog — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность, а также для всех, кто ищет надёжное устройство для музыкальных развлечений как дома, так и на улице.
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Отзывы


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