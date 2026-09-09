Портативная акустика Dialog AP-1000
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Dialog AP-1000
Портативная акустика Dialog — это стильное и удобное решение для всех любителей качественного звука на ходу. Одним из основных преимуществ данной модели является её лёгкий вес — всего 1,14 кг, что делает колонку лёгкой и удобной в транспортировке. Эта портативная колонка мощностью 16 Вт оснащена двумя динамиками, которые создают насыщенное акустическое пространство формата 2.0. Диаметр низкочастотного динамика составляет 25 мм, обеспечивая глубокие и чистые басы. Благодаря емкости аккумулятора в 1800 мА·ч, акустика способна работать до 3 часов без подзарядки, обеспечивая музыкальное сопровождение там, где это необходимо. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора, который можно зарядить с помощью USB-порта, что делает устройство ещё более универсальным и пригодным для использования вне дома. Акустика изготовлена из прочного пластика, который не только защищает внутренние компоненты, но и придаёт устройству современный эстетичный вид в бежевом цвете. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остаётся интуитивно понятным и удобным. Портативная акустика Dialog — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и мобильность, а также для всех, кто ищет надёжное устройство для музыкальных развлечений как дома, так и на улице.
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