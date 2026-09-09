Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм
IP-камера HiWatch DS-I252S – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки внутри помещений. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). HiWatch DS-I252S – превосходный выбор для организации видеонаблюдения в офисе или дома, а также для реализации проектов с ограниченным бюджетом и высокими требованиями к детализации.
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