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Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм

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Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296183
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
89

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм

IP-камера HiWatch DS-I252S – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки внутри помещений. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). HiWatch DS-I252S – превосходный выбор для организации видеонаблюдения в офисе или дома, а также для реализации проектов с ограниченным бюджетом и высокими требованиями к детализации.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I252S 4мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера HiWatch DS-I252S – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки внутри помещений. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE). HiWatch DS-I252S – превосходный выбор для организации видеонаблюдения в офисе или дома, а также для реализации проектов с ограниченным бюджетом и высокими требованиями к детализации.
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