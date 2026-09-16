Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728446
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
495
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый
Уличная IP-камера HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) выдерживает работу на морозе до -40 °C, при жаре до 60 °C. Матрица CMOS Progressive Scan 2 Мп сохраняет высокую детализацию на ч/б и цветном видео. Инфракрасная EXIR-подсветка равномерно освещает пространство для получения четкого изображения ночью. Поддержка PoE облегчает установку HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) с питанием через Ethernet-кабель. Устройство отправляет Heartbeat-сообщения для подтверждения нормальной работы. Вы можете сохранять видеоархив в облако и управлять камерой со смартфона.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Уличная IP-камера HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) выдерживает работу на морозе до -40 °C, при жаре до 60 °C. Матрица CMOS Progressive Scan 2 Мп сохраняет высокую детализацию на ч/б и цветном видео. Инфракрасная EXIR-подсветка равномерно освещает пространство для получения четкого изображения ночью. Поддержка PoE облегчает установку HiWatch DS-I200(E) (2.8 mm) с питанием через Ethernet-кабель. Устройство отправляет Heartbeat-сообщения для подтверждения нормальной работы. Вы можете сохранять видеоархив в облако и управлять камерой со смартфона.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200E 2.8mm белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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