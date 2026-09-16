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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI

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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI - фото 1
Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI - фото 1
  • Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
340

Описание товара Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI

IP-камера TP-Link VIGI C440I (4mm) предназначена для установки внутри помещения. Матрица CMOS с разрешением 4 Мп и инфракрасная подсветка обеспечивают четкое цветное видео формата QHD при разных условиях освещенности. Система обнаружения движения активирует съемку при распознавании движущихся объектов. Это позволяет экономично расходовать память в хранилище и электроэнергию. Поворотная конструкция предусматривает регулировку угла обзора по вертикали и горизонтали. Камера TP-Link VIGI C440I подключается по интерфейсу RJ-45. Поддерживается питание по протоколу PoE. Удаленное управление возможно через мобильное приложение TP-Link VIGI.

Отзывы о товаре Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера TP-Link VIGI C440I (4mm) предназначена для установки внутри помещения. Матрица CMOS с разрешением 4 Мп и инфракрасная подсветка обеспечивают четкое цветное видео формата QHD при разных условиях освещенности. Система обнаружения движения активирует съемку при распознавании движущихся объектов. Это позволяет экономично расходовать память в хранилище и электроэнергию. Поворотная конструкция предусматривает регулировку угла обзора по вертикали и горизонтали. Камера TP-Link VIGI C440I подключается по интерфейсу RJ-45. Поддерживается питание по протоколу PoE. Удаленное управление возможно через мобильное приложение TP-Link VIGI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm) VIGI - по цене 4210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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