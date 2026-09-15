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Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)

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Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 1
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 2
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 3
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 4
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 5
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 6
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 1
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 2
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 3
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 4
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 5
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 6
  • Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 250 руб.  4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591197
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)

аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.

Отзывы о товаре Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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