Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 250 руб. 4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591197
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, кг.
2.2
Описание товара Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
аналоговая камера HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) подходит для установки на потолок или вне помещения. Благодаря CMOS-матрице на 2 Мп вы получите четкую видеозапись происходящего с разрешением 1920x1080 dpi. Данная модель дополнена режимом ночной съемки и ИК-подсветкой на 20 метров. Прибор HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) позволяет настраивать параметры яркости, насыщенности, баланса белого и т.д. Купольная камера весит 235 г и обладает размерами 8.2x8.2x9.6 см, а поставляется вместе с шестигранным ключом и наклейкой. Допускается работа при влажности до 90% и температуре в диапазоне от -40°C до +60°C.
Камера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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