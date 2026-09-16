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Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)

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Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что делает ее идеальной для использования в любых погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа обеспечивает стильный и ненавязчивый внешний вид, который легко интегрируется в любую среду. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1520 пикселей. Даже в условиях низкой освещенности вы получите качественное изображение благодаря встроенной ИК подсветке с дальностью до 30 метров, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещенности. Цифровой WDR обеспечивает превосходную видимость в условиях контрастного освещения, а широкий диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует безотказную работу камеры в экстремальных климатических условиях. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и простоту интеграции в существующую сеть видеонаблюдения. HiWatch представляет собой высококачественное решение для профессионального наблюдения, идеальное для защиты вашего дома или бизнеса.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Благодаря степени защиты IP67, камера защищена от пыли и влаги, что делает ее идеальной для использования в любых погодных условиях. Элегантный белый корпус купольного типа обеспечивает стильный и ненавязчивый внешний вид, который легко интегрируется в любую среду. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с разрешением 2688x1520 пикселей. Даже в условиях низкой освещенности вы получите качественное изображение благодаря встроенной ИК подсветке с дальностью до 30 метров, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещенности. Цифровой WDR обеспечивает превосходную видимость в условиях контрастного освещения, а широкий диапазон рабочей температуры от -40 до +60 °С гарантирует безотказную работу камеры в экстремальных климатических условиях. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение и простоту интеграции в существующую сеть видеонаблюдения. HiWatch представляет собой высококачественное решение для профессионального наблюдения, идеальное для защиты вашего дома или бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM) - по цене 4210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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