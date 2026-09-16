Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Цветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности как внутри, так и снаружи помещений. С высокой степенью защиты IP67, эта камера способна выдерживать самые суровые погодные условия, функционируя в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Камера выполнена в стильном белом купольном корпусе, который подойдет для любого интерьера и экстерьера. Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкое разрешение 2304x1296 пикселей, что позволяет получать детализированное изображение. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Цифровой WDR позволяет справляться с перепадами яркости, обеспечивая равномерное качество изображения. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что добавляет дополнительный уровень детализации к видеоинформации. Подключение к сети осуществляется через порт RJ-45, что обеспечивает стабильное соединение без участия Wi-Fi. Бренд TP-Link известен своим качеством и надежностью, что делает эту камеру отличным выбором для надежного видеонаблюдения.
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