Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(4mm) VIGI
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
В наличии
Код товара: 732037
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 170 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(4mm) VIGI
Уличная видеокамера TP-Link — надёжный страж для любой погоды. Белый корпус со степенью защиты IP67 не боится пыли и сильного дождя, а рабочая температура от -40 до +60 °C позволяет использовать камеру даже в экстремальных климатических условиях. Благодаря матрице 3 МПикс. и разрешению 2304x1296 пикселей картинка получается чёткой в любое время суток, а функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают отличное качество видео даже при полном отсутствии света. Аппаратный WDR дарит детализацию даже при сложном освещении. Для подключения используется порт RJ-45, при этом встроенного микрофона и поддержки карт памяти нет — всё внимание на надёжную передачу и защиту видеопотока.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Уличная видеокамера TP-Link — надёжный страж для любой погоды. Белый корпус со степенью защиты IP67 не боится пыли и сильного дождя, а рабочая температура от -40 до +60 °C позволяет использовать камеру даже в экстремальных климатических условиях. Благодаря матрице 3 МПикс. и разрешению 2304x1296 пикселей картинка получается чёткой в любое время суток, а функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают отличное качество видео даже при полном отсутствии света. Аппаратный WDR дарит детализацию даже при сложном освещении. Для подключения используется порт RJ-45, при этом встроенного микрофона и поддержки карт памяти нет — всё внимание на надёжную передачу и защиту видеопотока.
Купить Уличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C330I(4mm) VIGI - по цене 4170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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