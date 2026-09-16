2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731760
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)
HiWatch DS-I250M(C)(2.8 mm) 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном. 1/2.9'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920?1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm)...
-
В наличииЦена 4 250 руб. 4 930 руб.1063 руб. в СплитКамера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-BV5-45 12мм белый
-
В наличииЦена 4 570 руб. 6 810 руб.1143 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R11
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитУличная цилиндрическая камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-...
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
HiWatch DS-I250M(C)(2.8 mm) 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном. 1/2.9'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920?1080@25к/с; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном HiWatch DS-I250M(C) (2.8 mm)