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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 2
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 3
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 4
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 5
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 6
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 7
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 8
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 9
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 10
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 11
Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 2
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 3
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 4
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 5
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 6
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 7
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 8
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 9
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 10
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 11
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI
3 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI

Видеокамера TP-Link — надежное решение для обеспечения безопасности вашего имущества на улице. Эта уличная цилиндрическая камера выполнена в белом цвете и подходит для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что делает её идеальной даже в самых суровых погодных условиях. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях низкой освещенности предусмотрена ИК-подсветка, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям уровня освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет камере справляться с контрастными сценами, делая изображение более сбалансированным и детализированным. Несмотря на отсутствие встроенного микрофона и Wi-Fi, камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает стабильную передачу данных и надежное соединение. Видеокамера TP-Link — простое и эффективное решение для создания системы уличного видеонаблюдения, которая обеспечит безопасность и спокойствие.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — надежное решение для обеспечения безопасности вашего имущества на улице. Эта уличная цилиндрическая камера выполнена в белом цвете и подходит для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, что делает её идеальной даже в самых суровых погодных условиях. Благодаря степени защиты IP67 она устойчива к воздействию пыли и влаги. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях низкой освещенности предусмотрена ИК-подсветка, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям уровня освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет камере справляться с контрастными сценами, делая изображение более сбалансированным и детализированным. Несмотря на отсутствие встроенного микрофона и Wi-Fi, камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает стабильную передачу данных и надежное соединение. Видеокамера TP-Link — простое и эффективное решение для создания системы уличного видеонаблюдения, которая обеспечит безопасность и спокойствие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(4mm) VIGI - по цене 3770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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