Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%3 540 руб. 11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410270
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
379
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый
Купольная IP-камера с максимальным разрешением видеозаписи 2560 x 1440. Благодаря высокому разрешению видеозаписи получаются детализированными и с большим количеством деталей. ИК-подсветка дальностью 30 метров позволяет осуществлять видеонаблюдение в ночное время. Корпус камеры защищен по стандартам IP67 и IK10: защита от попадания пыли и влаги, антивандальная защита.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитHiWatch DS-I400(D)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 2560...
-
В наличииЦена 3 690 руб. 5 020 руб.923 руб. в СплитIP-камера TP-Link Tapo C220
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в Сплит2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и ...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2.8 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(2.8MM...
-
В наличииЦена 4 250 руб. 4 930 руб.1063 руб. в СплитКамера для видеонаблюдения HiWatch DS-T203(В) (2.8mm)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Купольная IP-камера с максимальным разрешением видеозаписи 2560 x 1440. Благодаря высокому разрешению видеозаписи получаются детализированными и с большим количеством деталей. ИК-подсветка дальностью 30 метров позволяет осуществлять видеонаблюдение в ночное время. Корпус камеры защищен по стандартам IP67 и IK10: защита от попадания пыли и влаги, антивандальная защита.
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый