Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186907)
Надёжная уличная видеокамера Tantos в компактном цилиндрическом корпусе уверенно справляется со своими задачами при любых погодных условиях — степень защиты IP66 защищает её от дождя, пыли и грязи. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С позволит использовать эту камеру как в зимние морозы, так и в летнюю жару. Белый корпус легко впишется в любую архитектуру. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают чёткую, детализированную картинку на протяжении всего времени наблюдения. Наличие ИК-подсветки и функции день/ночь гарантируют эффективный контроль территории в любое время суток, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук. Поддержка карт памяти microSD делает хранение и просмотр записей удобными без дополнительных устройств. Питание PoE упрощает монтаж — питание и данные идут по одному кабелю. Лёгкая, всего 0,34 кг, эта камера идеальна для установки практически на любой поверхности, не требуя усиленной конструкции.
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