Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM)
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технические характеристики и современный дизайн. Камера имеет цилиндрическую форму и выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Одним из ключевых преимуществ данной модели является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для использования в самых суровых погодных условиях, так как она способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., видеокамера HiWatch обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Для достижения максимальной четкости даже в сложных условиях освещения предусмотрены функции цифрового WDR и «день/ночь», а встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте. Камера поддерживает питание через PoE, что упрощает ее установку и подключение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает надежное подключение к сети. При весе всего 0,27 кг, устройство достаточно легкое и удобное для монтажа на любом объекте. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как поставщик качественного оборудования для систем безопасности, и данная модель камеры – отличное тому подтверждение.
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