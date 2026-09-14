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Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM)

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Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 17
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 18
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 19
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 20
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 21
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 22
Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 3
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  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 10
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  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 17
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 18
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 19
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 20
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 21
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 22
  • Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731814
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM)

Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технические характеристики и современный дизайн. Камера имеет цилиндрическую форму и выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Одним из ключевых преимуществ данной модели является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для использования в самых суровых погодных условиях, так как она способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., видеокамера HiWatch обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Для достижения максимальной четкости даже в сложных условиях освещения предусмотрены функции цифрового WDR и «день/ночь», а встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте. Камера поддерживает питание через PoE, что упрощает ее установку и подключение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает надежное подключение к сети. При весе всего 0,27 кг, устройство достаточно легкое и удобное для монтажа на любом объекте. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как поставщик качественного оборудования для систем безопасности, и данная модель камеры – отличное тому подтверждение.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 6-6мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I200(E)(6MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокие технические характеристики и современный дизайн. Камера имеет цилиндрическую форму и выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой экстерьер. Одним из ключевых преимуществ данной модели является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая полную защиту от пыли и влаги. Это делает камеру идеальной для использования в самых суровых погодных условиях, так как она способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., видеокамера HiWatch обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Для достижения максимальной четкости даже в сложных условиях освещения предусмотрены функции цифрового WDR и «день/ночь», а встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение в полной темноте. Камера поддерживает питание через PoE, что упрощает ее установку и подключение. Наличие порта RJ-45 обеспечивает надежное подключение к сети. При весе всего 0,27 кг, устройство достаточно легкое и удобное для монтажа на любом объекте. HiWatch – это бренд, который зарекомендовал себя как поставщик качественного оборудования для систем безопасности, и данная модель камеры – отличное тому подтверждение.
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Отзывы


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