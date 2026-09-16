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Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI

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Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI - фото 1
Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI
3 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Гонконг
Вес, г.
340

Описание товара Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI

Видеокамера TP-Link предназначена для уличного видеонаблюдения и сочетает в себе высокую функциональность и надежность. Ее корпус имеет купольную форму и выполнен в белом цвете, что обеспечивает элегантный и современный внешний вид. Благодаря степени защиты IP67, камера способна работать в любых погодных условиях, ведь она защищена от пыли и влаги. Это делает ее идеальной для установки на улице, так как устройство выдерживает температурные колебания от -30 до +60 °C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует высокое качество изображения. Наличие цифрового WDR позволяет получать четкие изображения даже при сложных условиях освещения, устраняя переосвещенные и затемненные участки кадра. ИК подсветка обеспечивает качественную съемку в темное время суток, охватывая необходимое для наблюдения пространство. Однако стоит учитывать, что модель не поддерживает подключение по Wi-Fi и не предусматривает использование карт памяти, что необходимо учитывать при проектировании системы хранения данных. Для подключения к сети имеется порт RJ-45, что обеспечивает стабильный и надежный способ передачи данных. С весом всего 0,19 кг, видеокамера TP-Link является легкой, что упрощает её монтаж. Эта камера станет отличным решением для тех, кто ищет надежное и качественное средство для видеонаблюдения с простотой в установке и эксплуатации.

Отзывы о товаре Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Гонконг
Описание
Видеокамера TP-Link предназначена для уличного видеонаблюдения и сочетает в себе высокую функциональность и надежность. Ее корпус имеет купольную форму и выполнен в белом цвете, что обеспечивает элегантный и современный внешний вид. Благодаря степени защиты IP67, камера способна работать в любых погодных условиях, ведь она защищена от пыли и влаги. Это делает ее идеальной для установки на улице, так как устройство выдерживает температурные колебания от -30 до +60 °C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует высокое качество изображения. Наличие цифрового WDR позволяет получать четкие изображения даже при сложных условиях освещения, устраняя переосвещенные и затемненные участки кадра. ИК подсветка обеспечивает качественную съемку в темное время суток, охватывая необходимое для наблюдения пространство. Однако стоит учитывать, что модель не поддерживает подключение по Wi-Fi и не предусматривает использование карт памяти, что необходимо учитывать при проектировании системы хранения данных. Для подключения к сети имеется порт RJ-45, что обеспечивает стабильный и надежный способ передачи данных. С весом всего 0,19 кг, видеокамера TP-Link является легкой, что упрощает её монтаж. Эта камера станет отличным решением для тех, кто ищет надежное и качественное средство для видеонаблюдения с простотой в установке и эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI - по цене 3360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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