Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Турельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8mm) VIGI
Видеокамера TP-Link предназначена для уличного видеонаблюдения и сочетает в себе высокую функциональность и надежность. Ее корпус имеет купольную форму и выполнен в белом цвете, что обеспечивает элегантный и современный внешний вид. Благодаря степени защиты IP67, камера способна работать в любых погодных условиях, ведь она защищена от пыли и влаги. Это делает ее идеальной для установки на улице, так как устройство выдерживает температурные колебания от -30 до +60 °C. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей и поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует высокое качество изображения. Наличие цифрового WDR позволяет получать четкие изображения даже при сложных условиях освещения, устраняя переосвещенные и затемненные участки кадра. ИК подсветка обеспечивает качественную съемку в темное время суток, охватывая необходимое для наблюдения пространство. Однако стоит учитывать, что модель не поддерживает подключение по Wi-Fi и не предусматривает использование карт памяти, что необходимо учитывать при проектировании системы хранения данных. Для подключения к сети имеется порт RJ-45, что обеспечивает стабильный и надежный способ передачи данных. С весом всего 0,19 кг, видеокамера TP-Link является легкой, что упрощает её монтаж. Эта камера станет отличным решением для тех, кто ищет надежное и качественное средство для видеонаблюдения с простотой в установке и эксплуатации.
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