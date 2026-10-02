Веб-камера ACD DS-UC200 White Box
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635595
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, кг.
16.35
Описание товара Веб-камера ACD DS-UC200 White Box
Миниатюрная камера для микрокомпьютера. Имеет электронный затвор, автоматическое управление экспозицией, автоматический баланс белого
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-B040 (2.8mm) 2.8-2...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитКамера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P2FA 2.8-2.8мм HD-C...
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch Ecoline IPC-T040 (2.8MM) 2.8-2...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214(B) 2мм белый/черный
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитВидеокамера IP Uniview 1/2.8" 2 Мп IPC3232SB-ADZK-I0-RU
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
-
В наличииЦена 4 000 руб. 8 830 руб.1000 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402 6мм белый
Бренд
ACD
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Миниатюрная камера для микрокомпьютера. Имеет электронный затвор, автоматическое управление экспозицией, автоматический баланс белого
Веб-камера ACD DS-UC200 White Box - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Веб-камера ACD DS-UC200 White Box