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ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E

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ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 1
ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 2
ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
6
  • ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 1
  • ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 2
  • ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287436
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
33х24х15
Вес, кг.
6.5

Описание товара ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E

Тип батареи: свинцово-кислотная необслуживаемая батарея, Форм-фактор: Напольный, Зарядка USB: 2 порта USB для зарядки мобильных устройств, ток 1 А. Типовое время перезарядки: 8-15 часов. Номинальное выходное напряжение: 220 ± 10% В.

Отзывы о товаре ИБП Irbis UPS Personal Plus 800VA/480W ISBR800E




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Описание
Тип батареи: свинцово-кислотная необслуживаемая батарея, Форм-фактор: Напольный, Зарядка USB: 2 порта USB для зарядки мобильных устройств, ток 1 А. Типовое время перезарядки: 8-15 часов. Номинальное выходное напряжение: 220 ± 10% В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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