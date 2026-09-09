Коммутатор HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ (JL255A#ABB)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ (JL255A#ABB)
Коммутаторы Aruba 2930F обладают встроенной поддержкой проводных и беспроводных сетей и предназначены для создания цифровых рабочих мест, оптимизированных для мобильных пользователей. Эти базовые коммутаторы доступа уровня 3 удобны в развертывании и эксплуатации благодаря современным средствам управления и обеспечения безопасности, таким как Aruba ClearPass Policy Manager и Aruba AirWave. Они идеально подходят для периферийных участков корпоративных сетей, филиалов и офисов малого и среднего бизнеса. Архитектура Aruba ProVision ASIC обеспечивает высокую производительность и поддержку новейших SDN-приложений с современными возможностями программирования. Они поддерживают восходящие соединения 10GbE, технологию PoE+, мощные функции контроля качества обслуживания и маршрутизацию по протоколу RIP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 182 770 руб.45693 руб. в СплитКоммутатор Huawei (98011318-SET1)
-
В наличииЦена 193 700 руб.48425 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A
-
В наличииЦена 217 630 руб.54408 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG6654XHP
-
В наличииЦена 285 580 руб.71395 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011606-88037BNL
-
В наличииЦена 398 250 руб.99563 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011020-88037BNL
-
В наличииЦена 437 880 руб.109470 руб. в СплитКоммутатор Huawei 02359504
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ (JL255A#ABB)