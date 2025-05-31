Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 480 руб. 1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
8х7х2
Вес, г.
47
Описание товара Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2
Кабель Apple Lightning USB 1м (MXLY2ZM/A) - это высококачественный и надежный аксессуар для вашего iPhone, iPad или iPod с разъемом Lightning. Он обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию данных между вашим устройством и компьютером. Кабель USB 2.0 позволяет подключать ваше устройство к порту USB на компьютере или адаптеру питания Apple USB для зарядки.
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Теги товара: lightning
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Кабель Apple Lightning USB 1м (MXLY2ZM/A) - это высококачественный и надежный аксессуар для вашего iPhone, iPad или iPod с разъемом Lightning. Он обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию данных между вашим устройством и компьютером. Кабель USB 2.0 позволяет подключать ваше устройство к порту USB на компьютере или адаптеру питания Apple USB для зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, карплей в машине его принял, такой же взяла домой Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал Заряжает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Обычный кабель, работает норм.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Все работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший провод, заряжает быстро, ориг спасибо! купила еще защиту для него)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работает исправно. Пришел в оригинальной упаковке
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для подключения к карплею в машине, прошлые неоригинальные провода исполняли дичь. С этим – проблем нет, по крайнем мере пока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, доставлен быстро, упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все классно , но не подошел к блоку поменяла на другой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель. Оригинал , все работает
Достоинства:
Комментарий:
Похоже на оригинал, зарядка идет, все в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, телефон сразу начинает заряжаться .
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отлично работает и как зарядка и как дата-кабель для подключения к автомобилю. Претензий нет, свои задачи выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда качество на высоте , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный кабель. Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка хорошо справляется со своей работой. Довольна качеством
Достоинства:
Комментарий:
Кабель рабочий, упаковка оригинальная, товаром довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Не первый раз заказываю. Мой косяк.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно! Всë очень бережно упаковано. Товар оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
брали метровый и двухметровый, оба работают, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, как он и должен быть!
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, сравнивала с таким же кабелем, который был куплен ранее в оригинальном магазине. В эксплуатации уже 3 месяца, все работает исправно. Советую продавца для покупки
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично Хорошо упаковано и работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, все работает Отлично. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Кабель вроде хороший, на первый взгляд) заряжает всё как надо Но понять оригинал это или нет, сложно Надписи про которую все пишут, на кабеле нет(
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, быстрая доставка
Достоинства:
Оригинальный товар
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Товар оригинальный, доставка быстрая, цена самая выгодная!
Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Apple USB (M)- Lightning (M), 1 м, белый MXLY2
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, карплей в машине его принял, такой же взяла домой Все работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал Заряжает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Обычный кабель, работает норм.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Все работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший провод, заряжает быстро, ориг спасибо! купила еще защиту для него)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работает исправно. Пришел в оригинальной упаковке
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для подключения к карплею в машине, прошлые неоригинальные провода исполняли дичь. С этим – проблем нет, по крайнем мере пока.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, доставлен быстро, упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Все классно , но не подошел к блоку поменяла на другой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель. Оригинал , все работает
Достоинства:
Комментарий:
Похоже на оригинал, зарядка идет, все в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, телефон сразу начинает заряжаться .
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отлично работает и как зарядка и как дата-кабель для подключения к автомобилю. Претензий нет, свои задачи выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда качество на высоте , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный кабель. Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка хорошо справляется со своей работой. Довольна качеством
Достоинства:
Комментарий:
Кабель рабочий, упаковка оригинальная, товаром довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Не первый раз заказываю. Мой косяк.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно! Всë очень бережно упаковано. Товар оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
брали метровый и двухметровый, оба работают, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, как он и должен быть!
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, сравнивала с таким же кабелем, который был куплен ранее в оригинальном магазине. В эксплуатации уже 3 месяца, все работает исправно. Советую продавца для покупки
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично Хорошо упаковано и работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, все работает Отлично. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Кабель вроде хороший, на первый взгляд) заряжает всё как надо Но понять оригинал это или нет, сложно Надписи про которую все пишут, на кабеле нет(
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, быстрая доставка
Достоинства:
Оригинальный товар
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Товар оригинальный, доставка быстрая, цена самая выгодная!