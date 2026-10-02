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Топор Matrix Optimal 21658 (21658) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор Matrix Optimal 21658 (21658)

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Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 1
Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 2
Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 3
Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 4
Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 5
Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 1
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 2
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 3
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 4
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 5
  • Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор Matrix Optimal 21658 (21658)
670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
396
Ширина лезвия, мм
112
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix Optimal 21658 (21658)

Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.

Отзывы о товаре Топор Matrix Optimal 21658 (21658)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
396
Ширина лезвия, мм
112
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание
Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix Optimal 21658 (21658) - по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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