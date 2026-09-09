Топор СибрТех 21645 (21645)
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Характеристики
Описание товара Топор СибрТех 21645 (21645)
Топор Сибртех 21645 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглая режущая кромка с углом заточки 20-30 градусов облегчает работу. Топор оптимален для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно из стали 45 закалено до твердости 48-57 HRC (на высоту до 25 мм от режущей кромки).
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
- Готовность к использованию — инструмент поставляется с уже заточенным лезвием.
- Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
- Компактность — топор с рукояткой длиной 375 мм легко помещается в переноску или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор Сибртех 21645 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглая режущая кромка с углом заточки 20-30 градусов облегчает работу. Топор оптимален для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — полотно из стали 45 закалено до твердости 48-57 HRC (на высоту до 25 мм от режущей кромки).
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
- Готовность к использованию — инструмент поставляется с уже заточенным лезвием.
- Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
- Компактность — топор с рукояткой длиной 375 мм легко помещается в переноску или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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