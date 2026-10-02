Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)
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Характеристики
Тип товара
Топор плотницкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 343625
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топор плотницкий
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
410
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.11
Описание товара Топор плотницкий Matrix 21647 (21647)
Топор Matrix 21647 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Топор оптимален для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — полотно из стали 45 покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
- Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
- Дополнительные возможности — отверстие в топорище позволяет организовать подвесное хранение.
- Компактность — топор с рукояткой длиной 390 мм легко помещается в переноску или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Тип товара
Топор плотницкий
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
410
Ширина лезвия, мм
115
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Топор Matrix 21647 с рабочей частью весом 800 г и фибергласовым топорищем предназначен для рубки, тесания и колки твердой или мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке для заготовки дров, рубки кустов, сучьев, а также выполнения других работ. Топор оптимален для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — полотно из стали 45 покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды и отличается высокой механической прочностью.
- Надежный хват — благодаря небольшому изгибу и прорезиненным вставкам топорище не выскальзывает из рук.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище гасит вибрации, что в сочетании с малым весом полотна 800 г позволяет уменьшить нагрузку на руки.
- Дополнительные возможности — отверстие в топорище позволяет организовать подвесное хранение.
- Компактность — топор с рукояткой длиной 390 мм легко помещается в переноску или рюкзак.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор плотницкий Matrix 21647 (21647) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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