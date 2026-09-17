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Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х13х4
Вес, г.
990

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск)

Кованый топор АО 21689 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, вес в сборе 980 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.

Преимущества

  • Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
100
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор АО 21689 с рабочей частью весом 680 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, вес в сборе 980 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.

Преимущества

  • Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21689, 680/980 г, деревянное топорище, 400 мм, А (Ижевск) - стоимость товара 930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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