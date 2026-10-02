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Топор NN МИ 21693 (21693) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор NN МИ 21693 (21693)

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Топор NN МИ 21693 (21693) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор NN МИ 21693 (21693) - фото 1
  • Топор NN МИ 21693 (21693) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор NN МИ 21693 (21693)
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN МИ
Тип товара
Топоры
Чехол
нет
Комплектация
топор
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х18х4
Вес, кг.
1.64

Описание товара Топор NN МИ 21693 (21693)

Описание товара Топор NN МИ 21693 Топор Россия 21693 изготовлен из цельнометаллической заготовки (сталь марки 60Г), что исключает вылет обуха в процессе рубки. Удобная двухкомпонентная рукоятка снижает колебания, поэтому пользователь меньше устает. Смотрите также: Вилы , Грабли , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , колуны , плотницкие , туристические , универсальные , с пластиковой ручкой , российские , колуны Fiskars Теги товара: кованые , с деревянной ручкой



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор NN МИ 21693 (21693)




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Характеристики
Бренд
NN МИ
Тип товара
Топоры
Чехол
нет
Комплектация
топор
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание
Описание товара Топор NN МИ 21693 Топор Россия 21693 изготовлен из цельнометаллической заготовки (сталь марки 60Г), что исключает вылет обуха в процессе рубки. Удобная двухкомпонентная рукоятка снижает колебания, поэтому пользователь меньше устает. Смотрите также: Вилы , Грабли , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Ледорубы-скребки , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , колуны , плотницкие , туристические , универсальные , с пластиковой ручкой , российские , колуны Fiskars Теги товара: кованые , с деревянной ручкой


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор NN МИ 21693 (21693) – стоимость товара 860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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