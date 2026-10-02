Top.Mail.Ru
Топор-колун Matrix 21820 (21820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор-колун Matrix 21820 (21820)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 1
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 2
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 3
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 4
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 5
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 6
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 7
Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор-колун
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 1
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 2
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 3
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 4
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 5
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 6
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 7
  • Топор-колун Matrix 21820 (21820) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор-колун Matrix 21820 (21820)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топор-колун
Комплектация
Колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
82
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х20х5
Вес, кг.
2.7

Описание товара Топор-колун Matrix 21820 (21820)

Колун MATRIX 21820, 2700 г - инструмент для колки крупных поленьев. Небольшой вес колуна (2700 г.) позволяет работать одной рукой. Обрезиненная рукоять из фибергласа обеспечивает сбалансированную работу на протяжении длительного времени.

Отзывы о товаре Топор-колун Matrix 21820 (21820)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топор-колун
Комплектация
Колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
82
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание
Колун MATRIX 21820, 2700 г - инструмент для колки крупных поленьев. Небольшой вес колуна (2700 г.) позволяет работать одной рукой. Обрезиненная рукоять из фибергласа обеспечивает сбалансированную работу на протяжении длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Matrix 21820 (21820) - этот товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...