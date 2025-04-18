Топор Kraftool X7 20660-07
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 920 руб. 2 310 руб.
В наличии
Код товара: 280764
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 920 руб. -17%
2 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
26 см
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х3
Вес, г.
715
Описание товара Топор Kraftool X7 20660-07
Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X7 640 г 20660-07 - это профессиональный, надежный инструмент, произведенный в Германии.
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Бренд
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
26 см
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X7 640 г 20660-07 - это профессиональный, надежный инструмент, произведенный в Германии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Достоинства:
Комментарий:
выглядит добротно посмотрим как долго прослужит. Брал в машину для выездов на рыбалку. Считаю Х7 самы оптимальный размер.
Достоинства:
Комментарий:
Пол сезона эксплуатируется в качестве походного. Никаких претензий нет. UPD: весна 2025, топор прошёл минимум десяток ПВД как основной для группы. На остановках - очередь из желающих поорудовать им. Отличное дополнение к барнаульской цепной пиле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший топор, как и вся продукция бренда. В руке лежит удобно, развесовка грамотная, на морозе ручка вопросов не вызывает в своей надежности. После получения только подточил и чехол универсальный надел, больше доработок не требует.
Достоинства:
Комментарий:
визуально видно не доведено до идельно главной поверхности топор ище. имеются раковины
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам и качеству
Достоинства:
Комментарий:
Хороший но можно бы и побольше
Достоинства:
Комментарий:
На вид ниче так себе! Завтра буду пробывать!
Достоинства:
Комментарий:
Не хуже фискарса, легкий для походов самое то, дрова колит отлично, по факту маленький колун, гвозди им не рубил, больно жалко) ручка удобная мазоли не натер
Достоинства:
Комментарий:
Для колки мелкой щепы в самовар самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Думал что от производителя будет более высокое качество, хотябы по внешнему виду. Нужно смотреть эксплуатации. Но свиду ручка пустотелая не понятно настолько прочная. Сам топор как то неряшливо обработан. Воощем в авто как аварийный инструмент и для любительского использования точно пойдёт. Топор очень компактный для несложных работ. Для обьемных работ лучше брать больше
Достоинства:
Комментарий:
Заказал насмотревшись обзоров. Не впечатлил. Заточка на 4, металл основания с изъянами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный маленький топорик. Больше подойдёт в машину, сучки и ветки рубить или щепу готовить. Для работы с дровами лучше брать больше модель
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует отзывам. Не плохой, за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Классный топорик, именно топорик. Наколоть щепочки, подтесать, нарубить ветки. Мои запросы удовлетворил на 100%. Развесовка, удобство, на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный топорик для легких работ. Неплохая немецкая альтернатива дорогому финну.
Достоинства:
Комментарий:
гвозди рубит,на саморезах жалко пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший топор. Удобный для похода
Достоинства:
Комментарий:
Хоть на завалинку, хоть в синагогу - и там и там
Топор Kraftool X7 20660-07 - этот товар вы можете купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор Kraftool X7 20660-07
Достоинства:
Комментарий:
выглядит добротно посмотрим как долго прослужит. Брал в машину для выездов на рыбалку. Считаю Х7 самы оптимальный размер.
Достоинства:
Комментарий:
Пол сезона эксплуатируется в качестве походного. Никаких претензий нет. UPD: весна 2025, топор прошёл минимум десяток ПВД как основной для группы. На остановках - очередь из желающих поорудовать им. Отличное дополнение к барнаульской цепной пиле.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший топор, как и вся продукция бренда. В руке лежит удобно, развесовка грамотная, на морозе ручка вопросов не вызывает в своей надежности. После получения только подточил и чехол универсальный надел, больше доработок не требует.
Достоинства:
Комментарий:
визуально видно не доведено до идельно главной поверхности топор ище. имеются раковины
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам и качеству
Достоинства:
Комментарий:
Хороший но можно бы и побольше
Достоинства:
Комментарий:
На вид ниче так себе! Завтра буду пробывать!
Достоинства:
Комментарий:
Не хуже фискарса, легкий для походов самое то, дрова колит отлично, по факту маленький колун, гвозди им не рубил, больно жалко) ручка удобная мазоли не натер
Достоинства:
Комментарий:
Для колки мелкой щепы в самовар самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Думал что от производителя будет более высокое качество, хотябы по внешнему виду. Нужно смотреть эксплуатации. Но свиду ручка пустотелая не понятно настолько прочная. Сам топор как то неряшливо обработан. Воощем в авто как аварийный инструмент и для любительского использования точно пойдёт. Топор очень компактный для несложных работ. Для обьемных работ лучше брать больше
Достоинства:
Комментарий:
Заказал насмотревшись обзоров. Не впечатлил. Заточка на 4, металл основания с изъянами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный маленький топорик. Больше подойдёт в машину, сучки и ветки рубить или щепу готовить. Для работы с дровами лучше брать больше модель
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует отзывам. Не плохой, за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Классный топорик, именно топорик. Наколоть щепочки, подтесать, нарубить ветки. Мои запросы удовлетворил на 100%. Развесовка, удобство, на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный топорик для легких работ. Неплохая немецкая альтернатива дорогому финну.
Достоинства:
Комментарий:
гвозди рубит,на саморезах жалко пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший топор. Удобный для похода
Достоинства:
Комментарий:
Хоть на завалинку, хоть в синагогу - и там и там