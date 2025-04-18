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Топор Kraftool X7 20660-07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор Kraftool X7 20660-07

18 Отзывы
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Топор Kraftool X7 20660-07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 920 руб.  2 310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор Kraftool X7 20660-07
1 920 руб. -17%
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
26 см
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х3
Вес, г.
715

Описание товара Топор Kraftool X7 20660-07

Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X7 640 г 20660-07 - это профессиональный, надежный инструмент, произведенный в Германии.

Отзывы о товаре Топор Kraftool X7 20660-07

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит добротно посмотрим как долго прослужит. Брал в машину для выездов на рыбалку. Считаю Х7 самы оптимальный размер.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пол сезона эксплуатируется в качестве походного. Никаких претензий нет. UPD: весна 2025, топор прошёл минимум десяток ПВД как основной для группы. На остановках - очередь из желающих поорудовать им. Отличное дополнение к барнаульской цепной пиле.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший топор, как и вся продукция бренда. В руке лежит удобно, развесовка грамотная, на морозе ручка вопросов не вызывает в своей надежности. После получения только подточил и чехол универсальный надел, больше доработок не требует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
визуально видно не доведено до идельно главной поверхности топор ище. имеются раковины
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам и качеству
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший но можно бы и побольше
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Мурат А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид ниче так себе! Завтра буду пробывать!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Не хуже фискарса, легкий для походов самое то, дрова колит отлично, по факту маленький колун, гвозди им не рубил, больно жалко) ручка удобная мазоли не натер
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для колки мелкой щепы в самовар самое то!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Думал что от производителя будет более высокое качество, хотябы по внешнему виду. Нужно смотреть эксплуатации. Но свиду ручка пустотелая не понятно настолько прочная. Сам топор как то неряшливо обработан. Воощем в авто как аварийный инструмент и для любительского использования точно пойдёт. Топор очень компактный для несложных работ. Для обьемных работ лучше брать больше
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал насмотревшись обзоров. Не впечатлил. Заточка на 4, металл основания с изъянами.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный маленький топорик. Больше подойдёт в машину, сучки и ветки рубить или щепу готовить. Для работы с дровами лучше брать больше модель
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Лиховник

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует отзывам. Не плохой, за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный топорик, именно топорик. Наколоть щепочки, подтесать, нарубить ветки. Мои запросы удовлетворил на 100%. Развесовка, удобство, на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный топорик для легких работ. Неплохая немецкая альтернатива дорогому финну.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
гвозди рубит,на саморезах жалко пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2023
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший топор. Удобный для похода
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Федя Попин

Достоинства:


Комментарий:
Хоть на завалинку, хоть в синагогу - и там и там



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
26 см
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X7 640 г 20660-07 - это профессиональный, надежный инструмент, произведенный в Германии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит добротно посмотрим как долго прослужит. Брал в машину для выездов на рыбалку. Считаю Х7 самы оптимальный размер.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пол сезона эксплуатируется в качестве походного. Никаких претензий нет. UPD: весна 2025, топор прошёл минимум десяток ПВД как основной для группы. На остановках - очередь из желающих поорудовать им. Отличное дополнение к барнаульской цепной пиле.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший топор, как и вся продукция бренда. В руке лежит удобно, развесовка грамотная, на морозе ручка вопросов не вызывает в своей надежности. После получения только подточил и чехол универсальный надел, больше доработок не требует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
визуально видно не доведено до идельно главной поверхности топор ище. имеются раковины
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам и качеству
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший но можно бы и побольше
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Мурат А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид ниче так себе! Завтра буду пробывать!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Не хуже фискарса, легкий для походов самое то, дрова колит отлично, по факту маленький колун, гвозди им не рубил, больно жалко) ручка удобная мазоли не натер
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для колки мелкой щепы в самовар самое то!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Думал что от производителя будет более высокое качество, хотябы по внешнему виду. Нужно смотреть эксплуатации. Но свиду ручка пустотелая не понятно настолько прочная. Сам топор как то неряшливо обработан. Воощем в авто как аварийный инструмент и для любительского использования точно пойдёт. Топор очень компактный для несложных работ. Для обьемных работ лучше брать больше
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал насмотревшись обзоров. Не впечатлил. Заточка на 4, металл основания с изъянами.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный маленький топорик. Больше подойдёт в машину, сучки и ветки рубить или щепу готовить. Для работы с дровами лучше брать больше модель
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Лиховник

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует отзывам. Не плохой, за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный топорик, именно топорик. Наколоть щепочки, подтесать, нарубить ветки. Мои запросы удовлетворил на 100%. Развесовка, удобство, на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный топорик для легких работ. Неплохая немецкая альтернатива дорогому финну.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
гвозди рубит,на саморезах жалко пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2023
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший топор. Удобный для похода
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Федя Попин

Достоинства:


Комментарий:
Хоть на завалинку, хоть в синагогу - и там и там


Топор Kraftool X7 20660-07 - этот товар вы можете купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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