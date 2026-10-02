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Топор-колун Kraftool 20657-36 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор-колун Kraftool 20657-36

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Топор-колун Kraftool 20657-36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топор-колун
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор-колун Kraftool 20657-36
3 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
90 см
Материал ручки
фиберглас
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х22х7
Вес, кг.
4.75

Описание товара Топор-колун Kraftool 20657-36

Тяжелый колун KRAFTOOL 20657-36 используется для сложных условий и высоких нагрузок в профессиональной сфере деятельности, например, при индустриальных лесозаготовках. Голова колуна выкована из качественной инструментальной стали Ст 55, режущая кромка дополнительно закалена. Рукоятка армирована фибергласом - материалом, увеличивающим устойчивость к раскалыванию.

Отзывы о товаре Топор-колун Kraftool 20657-36




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Топор-колун
Длина ручки, см
90 см
Материал ручки
фиберглас
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тяжелый колун KRAFTOOL 20657-36 используется для сложных условий и высоких нагрузок в профессиональной сфере деятельности, например, при индустриальных лесозаготовках. Голова колуна выкована из качественной инструментальной стали Ст 55, режущая кромка дополнительно закалена. Рукоятка армирована фибергласом - материалом, увеличивающим устойчивость к раскалыванию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Kraftool 20657-36 - данный товар вы можете купить по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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