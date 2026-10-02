Top.Mail.Ru
Топор универсальный Kraftool X10 20660-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор универсальный Kraftool X10 20660-10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор универсальный Kraftool X10 20660-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 510 руб.  2 879 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор универсальный Kraftool X10 20660-10
2 510 руб. -13%
2 879 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
45
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х17х2
Вес, кг.
1.09

Описание товара Топор универсальный Kraftool X10 20660-10

Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X10 1000 г 20660-10 - это профессиональный надежный инструмент немецкого производства. Топорище выполнено из армированного нейлона X-Fiber - инновационный материал, прочный как металл, но при этом имеет малый вес. Кованая голова из углеродистой стали и рукоятка надежно соединены в одно целое, что исключает выпадение лезвия.

Отзывы о товаре Топор универсальный Kraftool X10 20660-10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
45
Материал ручки
армированный нейлон X-Fiber
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный топор с рукояткой из армированного нейлона Kraftool X10 1000 г 20660-10 - это профессиональный надежный инструмент немецкого производства. Топорище выполнено из армированного нейлона X-Fiber - инновационный материал, прочный как металл, но при этом имеет малый вес. Кованая голова из углеродистой стали и рукоятка надежно соединены в одно целое, что исключает выпадение лезвия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор универсальный Kraftool X10 20660-10 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...