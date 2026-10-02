Топор Matrix Колун 21815 (21815)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 280756
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
380
Ширина лезвия, мм
80
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор Matrix Колун 21815 (21815)
Топор-колун Matrix 21815 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 380 мм используется для работы с древесиной. Позволяет как рубить, так и колоть материалы. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, поэтому легко раскалывает древесину.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно изготовлено из стали 45 и проковано, топорище из фибергласа устойчиво к негативным воздействиям окружающей среды.
- Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC, поэтому долго держит заточку.
- Отверстие в топорище — можно дополнительно зафиксировать инструмент при помощи шнурка, чтобы он не выпадал во время работы.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками гасит колебания от ударов и не выскальзывает из ладоней, благодаря перфорации на рукоятке руки не потеют во время работы.
- Компактность — топор весом 1 кг с небольшой рукояткой удобен для транспортировки в рюкзаке или сумке-переноске.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
380
Ширина лезвия, мм
80
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Топор-колун Matrix 21815 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 380 мм используется для работы с древесиной. Позволяет как рубить, так и колоть материалы. Рабочее полотно утолщено с обеих сторон, поэтому легко раскалывает древесину.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно изготовлено из стали 45 и проковано, топорище из фибергласа устойчиво к негативным воздействиям окружающей среды.
- Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC, поэтому долго держит заточку.
- Отверстие в топорище — можно дополнительно зафиксировать инструмент при помощи шнурка, чтобы он не выпадал во время работы.
- Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками гасит колебания от ударов и не выскальзывает из ладоней, благодаря перфорации на рукоятке руки не потеют во время работы.
- Компактность — топор весом 1 кг с небольшой рукояткой удобен для транспортировки в рюкзаке или сумке-переноске.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор Matrix Колун 21815 (21815) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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