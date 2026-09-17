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Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4

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Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 1
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 2
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 3
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 4
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 5
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 6
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 7
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 8
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 9
Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 1
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 2
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 3
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 4
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 5
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 6
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 7
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 8
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 9
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
160
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х21х5
Вес, кг.
1.95

Описание товара Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4

Кованый топор Сибртех 21614 длиной 500 м, с полотном весом 1400 г, общим весом 1750 г, с прямым лезвием (тип Б4), поставляется в сборе с деревянным топорищем. Предназначен для рубки, тесания и грубой обработки древесины. Используется для заготовки дров и выполнения плотницких работ.

Преимущества

  • Оптимальный показатель прочности — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки.
  • Высокий ресурс — рабочая кромка твердостью 50-55 HRC долго сохраняет остроту.
  • Долговечность — топорище изготовлено из древесины твердых лиственных пород и пропитано защитным составом.

Отзывы о товаре Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
160
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор Сибртех 21614 длиной 500 м, с полотном весом 1400 г, общим весом 1750 г, с прямым лезвием (тип Б4), поставляется в сборе с деревянным топорищем. Предназначен для рубки, тесания и грубой обработки древесины. Используется для заготовки дров и выполнения плотницких работ.

Преимущества

  • Оптимальный показатель прочности — полотно изготовлено из стали 45 методом ковки.
  • Высокий ресурс — рабочая кромка твердостью 50-55 HRC долго сохраняет остроту.
  • Долговечность — топорище изготовлено из древесины твердых лиственных пород и пропитано защитным составом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованный СИБРТЕХ 21614, в сборе, 1400/1750 г, деревянное топорище, 500 мм, Б4 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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