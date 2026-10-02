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Топор NN 3 2071-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2071-12

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Топор NN 3 2071-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2071-12
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
50
Материал ручки
дерево
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х20х4
Вес, кг.
1.7

Описание товара Топор NN 3 2071-12

Топор это очень полезный инструмент, который имеется в арсенале большинства домашних и профессиональных мастеров.



Теги товара: с деревянной ручкой

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Характеристики
Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Длина ручки, см
50
Материал ручки
дерево
Чехол
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Топор это очень полезный инструмент, который имеется в арсенале большинства домашних и профессиональных мастеров.


Теги товара: с деревянной ручкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор NN 3 2071-12 - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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