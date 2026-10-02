Топор NN 3 2069-14_z01
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 350030
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Доставка в Санкт-Петербурге
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890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Чехол
нет
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х19х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Топор NN 3 2069-14_z01
Классический плотницкий топор весом 1,4 кг — это надежный и проверенный временем инструмент, изготовленный строго по ГОСТ 18578-89. Идеально сбалансирован для грубой обработки древесины, тесания бревен, демонтажных работ, а также заготовки дров на даче или в походе. Кованая голова из высококачественной углеродистой стали гарантирует долгий срок службы и отличную стойкость режущей кромки.
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Теги товара: кованые
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Классический плотницкий топор весом 1,4 кг — это надежный и проверенный временем инструмент, изготовленный строго по ГОСТ 18578-89. Идеально сбалансирован для грубой обработки древесины, тесания бревен, демонтажных работ, а также заготовки дров на даче или в походе. Кованая голова из высококачественной углеродистой стали гарантирует долгий срок службы и отличную стойкость режущей кромки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор NN 3 2069-14_z01 - по цене 890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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