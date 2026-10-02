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Топор NN 3 2069-14_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2069-14_z01

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Топор NN 3 2069-14_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2069-14_z01
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Чехол
нет
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х19х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Топор NN 3 2069-14_z01

Классический плотницкий топор весом 1,4 кг — это надежный и проверенный временем инструмент, изготовленный строго по ГОСТ 18578-89. Идеально сбалансирован для грубой обработки древесины, тесания бревен, демонтажных работ, а также заготовки дров на даче или в походе. Кованая голова из высококачественной углеродистой стали гарантирует долгий срок службы и отличную стойкость режущей кромки.



Теги товара: кованые

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Характеристики
Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Чехол
нет
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Классический плотницкий топор весом 1,4 кг — это надежный и проверенный временем инструмент, изготовленный строго по ГОСТ 18578-89. Идеально сбалансирован для грубой обработки древесины, тесания бревен, демонтажных работ, а также заготовки дров на даче или в походе. Кованая голова из высококачественной углеродистой стали гарантирует долгий срок службы и отличную стойкость режущей кромки.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор NN 3 2069-14_z01 - по цене 890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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