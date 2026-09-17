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Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 8
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 8
  • Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х20х5
Вес, кг.
1.75

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)

Кованый топор Б 21667 с рабочей частью весом 1240 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1650 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
  • Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
  • Эффективная рубка крупных бревен — топором весом 1650 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор Б 21667 с рабочей частью весом 1240 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1650 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
  • Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
  • Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
  • Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
  • Эффективная рубка крупных бревен — топором весом 1650 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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