Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 743873
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х20х5
Вес, кг.
1.75
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)
Кованый топор Б 21667 с рабочей частью весом 1240 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1650 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
- Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
- Эффективная рубка крупных бревен — топором весом 1650 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор Б 21667 с рабочей частью весом 1240 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1650 г и рассчитан на бытовое использование. Инструмент с небольшим прямым лезвием позволяет рубить и тесать древесину любых пород.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно изготовлено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Заводская заточка — инструмент полностью готов к работе.
- Защита от рассыхания — деревянное топорище пропитано олифой.
- Эффективная рубка крупных бревен — топором весом 1650 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21667, 1240/1650 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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