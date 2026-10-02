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Топор NN 3 2069-12_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2069-12_z02

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Топор NN 3 2069-12_z02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Топор NN 3 2069-12_z02
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х6
Вес, кг.
1.59

Описание товара Топор NN 3 2069-12_z02

это надежный хозяйственный инструмент, изготовленный по классическому стандарту ГОСТ 18578-89. Он отлично подходит для плотницких работ, заготовки дров, рубки деревьев и очистки бревен от сучьев.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор NN 3 2069-12_z02




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Характеристики
Бренд
NN 3
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
это надежный хозяйственный инструмент, изготовленный по классическому стандарту ГОСТ 18578-89. Он отлично подходит для плотницких работ, заготовки дров, рубки деревьев и очистки бревен от сучьев.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор NN 3 2069-12_z02 - купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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