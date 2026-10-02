Топор Matrix 21649 (21649)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 269759
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
460
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х3
Вес, кг.
1.48
Описание товара Топор Matrix 21649 (21649)
Топор Matrix 21649 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем позволяет осуществлять рубку, тесание и колку твердой и мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке при необходимости подготовки дров, рубки кустов, сучьев и других работ.
Преимущества
- Полотно из стали 45 — топор оптимально подходит для непрофессионального применения.
- Надежность — полотно покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды, имеет механическую прочность и гасит вибрации.
- Надежный хват — небольшой изгиб и обрезиненные вставки снижают риск проскальзывания топора в руках.
- Эффективность рубки — вес полотна 1000 г позволяет разрубать поленья за пару ударов.
- Большой замах — топор оснащен рукояткой длиной 440 мм.
- Отверстие в рукоятке — топор можно подвешивать для компактного хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
460
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Топор Matrix 21649 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем позволяет осуществлять рубку, тесание и колку твердой и мягкой древесины. Будет полезен на дачном и сельскохозяйственном участке при необходимости подготовки дров, рубки кустов, сучьев и других работ.
Преимущества
- Полотно из стали 45 — топор оптимально подходит для непрофессионального применения.
- Надежность — полотно покрыто защитной краской, лезвие закалено до твердости 50 HRC.
- Качественное топорище — фиберглас устойчив к негативным воздействиям окружающей среды, имеет механическую прочность и гасит вибрации.
- Надежный хват — небольшой изгиб и обрезиненные вставки снижают риск проскальзывания топора в руках.
- Эффективность рубки — вес полотна 1000 г позволяет разрубать поленья за пару ударов.
- Большой замах — топор оснащен рукояткой длиной 440 мм.
- Отверстие в рукоятке — топор можно подвешивать для компактного хранения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор Matrix 21649 (21649) - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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