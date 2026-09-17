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Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3

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Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 1
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 2
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 3
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 4
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 5
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 6
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 7
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 8
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 9
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 1
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 2
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 3
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 4
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 5
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 6
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 7
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 8
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 9
  • Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
145
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х21х5
Вес, кг.
1.59

Описание товара Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3

  • Топор изготовлен из 45 стали .
  • Топорище инструмента изготовлена из древесины твердых лиственных пород.
  • Вес с топорищем 1550 г.
  • Общая длина в сборе составляет 500 мм.

Отзывы о товаре Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
145
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание
  • Топор изготовлен из 45 стали .
  • Топорище инструмента изготовлена из древесины твердых лиственных пород.
  • Вес с топорищем 1550 г.
  • Общая длина в сборе составляет 500 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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