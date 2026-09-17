Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 744060
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830 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
145
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х21х5
Вес, кг.
1.59
Описание товара Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3
- Топор изготовлен из 45 стали .
- Топорище инструмента изготовлена из древесины твердых лиственных пород.
- Вес с топорищем 1550 г.
- Общая длина в сборе составляет 500 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
145
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
- Топор изготовлен из 45 стали .
- Топорище инструмента изготовлена из древесины твердых лиственных пород.
- Вес с топорищем 1550 г.
- Общая длина в сборе составляет 500 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованный СИБРТЕХ 21612, в сборе, 1200/1550 г, деревянное топорище, 500 мм, Б3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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