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Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А

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Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х17х5
Вес, кг.
1.13

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А

Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
110
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание
Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21686, 700/900 г, деревянное топорище, 400 мм, тип А - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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