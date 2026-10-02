Топор Matrix Optimal 21651 (21651)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 280758
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор Matrix Optimal 21651 (21651)
Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.
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Теги товара: кованые
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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