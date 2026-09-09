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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257320
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый, синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229 х 144 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
660

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый

Маршрутизатор TP-LINK Archer A5 гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK Archer A5 может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый, синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229 х 144 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer A5 гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK Archer A5 может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet.


Теги товара: TP-Link Archer
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Отзывы


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