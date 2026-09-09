Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer A5 белый
Маршрутизатор TP-LINK Archer A5 гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK Archer A5 может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet.
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Теги товара: TP-Link Archer
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
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