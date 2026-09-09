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Наушники A4Tech Bloody G310 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G310 белый

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Наушники A4Tech Bloody G310 белый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G310 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech Bloody G310 белый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G310 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255389
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
555

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G310 белый

Наушники A4Tech Bloody G310 - геймерская модель белого цвета, оснащенная 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Чувствительность: 100 дБ. Сопротивление 32 Ом.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G310 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники A4Tech Bloody G310 - геймерская модель белого цвета, оснащенная 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Чувствительность: 100 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G310 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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