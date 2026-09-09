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ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный

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ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный - фото 1
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
9
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250938
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х89х670 мм
Размеры в упаковке, см
97х60х25
Вес, кг.
50.7

Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный

Источник бесперебойного питания APC SMC3000RMI2U 2100 Вт, Line-Interactive - это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х89х670 мм
Описание
Источник бесперебойного питания APC SMC3000RMI2U 2100 Вт, Line-Interactive - это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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