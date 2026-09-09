ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250938
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х89х670 мм
Размеры в упаковке, см
97х60х25
Вес, кг.
50.7
Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC3000RMI2U черный
Источник бесперебойного питания APC SMC3000RMI2U 2100 Вт, Line-Interactive - это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х89х670 мм
Источник бесперебойного питания APC SMC3000RMI2U 2100 Вт, Line-Interactive - это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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