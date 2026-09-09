Наушники SVEN AP-151MV черный
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Характеристики
Описание товара Наушники SVEN AP-151MV черный
Наушники Sven — это идеальное сочетание стиля и функциональности для повседневного использования. Они обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку и эффективную изоляцию от внешних шумов, что создает насыщенный звук и позволяет полностью погрузиться в музыку. Встроенный микрофон делает эти наушники отличным выбором для звонков или видеоконференций. Черный цвет придает устройству современный и элегантный вид, который гармонично впишется в любой стиль. Проводное подключение через разъем jack 3.5 мм гарантирует стабильное соединение с различными устройствами без необходимости беспокоиться о зарядке. Длина кабеля 1,2 метра предоставляет свободу движений, оставаясь удобной для использования как дома, так и на улице. Наушники Sven — отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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