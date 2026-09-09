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Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, HP Color LaserJet Enterprise M553dn, HP Color LaserJet Enterprise M553n, HP Color LaserJet Enterprise M553x, HP Color LaserJet Enterprise M577c, HP Color LaserJet Enterprise M577dn, HP Color LaserJet Enterprise M577f, HP LaserJet M552dn M552, M553dn, M553dn M553, M553n, M553x, M577c M577, M577dn, M577f
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233162
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, HP Color LaserJet Enterprise M553dn, HP Color LaserJet Enterprise M553n, HP Color LaserJet Enterprise M553x, HP Color LaserJet Enterprise M577c, HP Color LaserJet Enterprise M577dn, HP Color LaserJet Enterprise M577f, HP LaserJet M552dn M552, M553dn, M553dn M553, M553n, M553x, M577c M577, M577dn, M577f
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х12
Вес, кг.
1.35

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.)

Картридж CACTUS CS-CF361XКартридж лазерный CACTUS (CS-CF361X) для HP LaserJet Pro M552dn/M553dn/M553n, голубой, ресурс 9500 стр. Картриджи CACTUS — это оптимальное соотношение цены-качества, надежность, сервис и гарантия компании. Отпечатки, сделанные с помощью картриджей CACTUS, обеспечивают качественную, надежную печать и отличную цветопередачу.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, HP Color LaserJet Enterprise M553dn, HP Color LaserJet Enterprise M553n, HP Color LaserJet Enterprise M553x, HP Color LaserJet Enterprise M577c, HP Color LaserJet Enterprise M577dn, HP Color LaserJet Enterprise M577f, HP LaserJet M552dn M552, M553dn, M553dn M553, M553n, M553x, M577c M577, M577dn, M577f
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж CACTUS CS-CF361XКартридж лазерный CACTUS (CS-CF361X) для HP LaserJet Pro M552dn/M553dn/M553n, голубой, ресурс 9500 стр. Картриджи CACTUS — это оптимальное соотношение цены-качества, надежность, сервис и гарантия компании. Отпечатки, сделанные с помощью картриджей CACTUS, обеспечивают качественную, надежную печать и отличную цветопередачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-CF361X голубой для HP CLJ M552dn/M553dn (9500стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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