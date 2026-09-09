Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232417
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
400
Описание товара Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport
Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат VEBER US. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает, пожалуй, самую яркую картинку в линейке VEBER ULTRA SPORT. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 780 руб.623 руб. в СплитБинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
-
В наличииЦена 2 690 руб. 4 590 руб.673 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
-
В наличииЦена 4 800 руб. 7 470 руб.1200 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
-
В наличииЦена 6 140 руб. 9 540 руб.1535 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоугольный, серый
-
В наличииЦена 7 130 руб. 9 000 руб.1783 руб. в СплитБинокль Veber SPUTNIK D 10х42
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитБинокль Discovery Field 10x50
-
В наличииЦена 12 890 руб. 18 450 руб.3223 руб. в СплитБинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль с 10-кратным увеличением. Выполнен в габаритах бинокля 12-крат VEBER US. Его объектив (25 мм) собирает на 40 процентов больше света, чем объектив диаметром 21 мм. Этот бинокль дает, пожалуй, самую яркую картинку в линейке VEBER ULTRA SPORT. Шарнирные узлы получили дополнительную защиту от грязи и песка. Верхняя пластиковая крышка также предохраняет бинокль и от разъюстировки при случайном ударе. Новое многослойное просветление объективов и окуляров реально делает картинку VEBER ULTRA светлее, что позволяет вести наблюдение в ранних сумерках. Жесткий кейс в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль VEBER БН 10*25 Veber Ultra Sport