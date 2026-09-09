Top.Mail.Ru
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber 8х21 (Топаз)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 1
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 2
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 3
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 4
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 5
Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 1
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 2
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 3
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 4
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 5
  • Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber 8х21 (Топаз)

Футбол - от одного этого слова некоторых уже охватывает порыв страсти. И если слова подкат, девятка и горчичник у вас ассоциируются только с футболом, то новый бинокль Veber 8х21 станет удачным выбором. Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться под рукой и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 8х21 (Топаз)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Футбол - от одного этого слова некоторых уже охватывает порыв страсти. И если слова подкат, девятка и горчичник у вас ассоциируются только с футболом, то новый бинокль Veber 8х21 станет удачным выбором. Легкий 8-кратный бинокль с центральной фокусировкой, порро-призмами и диоптрийной коррекцией. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Благодаря компактным размерам бинокль будет всегда находиться под рукой и поможет рассмотреть детали состязаний на спортивной арене. Подходит для пользователей в солнцезащитных или корректирующих очках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber 8х21 (Топаз) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...