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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения

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Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 3
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 4
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 5
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 6
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 7
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 8
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 9
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для экспериментов
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 3
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  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 6
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 7
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 8
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 9
  • Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221142
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
40

Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения

Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения – это 12 полностью подготовленных образцов для наблюдений и исследования микромира. Набор станет хорошим подарком ребенку или подростку, увлеченному наукой. Препараты подойдут для микроскопа с нижней подсветкой (для исследований в проходящем свете). Как выглядит ткань «бемберг»? Какова структура кожицы лука? Чем отличается пыльца сосны от пыльцы лилии? На эти и другие вопросы ответит набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12!. Образцы расположены на тематических слайдах, покрытых цветной бумагой с круглыми окошками. Все микропрепараты подписаны. Набор упакован в красочную брендированную коробку.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор для экспериментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12, растения – это 12 полностью подготовленных образцов для наблюдений и исследования микромира. Набор станет хорошим подарком ребенку или подростку, увлеченному наукой. Препараты подойдут для микроскопа с нижней подсветкой (для исследований в проходящем свете). Как выглядит ткань «бемберг»? Какова структура кожицы лука? Чем отличается пыльца сосны от пыльцы лилии? На эти и другие вопросы ответит набор микропрепаратов Levenhuk LabZZ P12!. Образцы расположены на тематических слайдах, покрытых цветной бумагой с круглыми окошками. Все микропрепараты подписаны. Набор упакован в красочную брендированную коробку.
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Отзывы


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